Буланова призналась, что немного выпивала перед концертами из-за мандража

https://static.news.ru/photo/77d404f8-1037-11eb-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: bulanova.official/instagram.com

Популярная российская певица Татьяна Буланова рассказала, что боялась сцены в начале своей карьеры и ей приходилось успокаивать себя при помощи небольшого количества спиртного.

Об этом она вспомнила в интервью для YouTube-канала Meduza, отвечая на вопрос, интроверт ли она по складу характера.

В первое время мама наливала мне в баночку из-под детского питания немного водки. Это эффект плацебо был, потому что с такого количества ничего не будет. Но я шла в туалет, выпивала и мне казалось, что я готова... Через какое-то время я поняла, что если я буду так каждый раз, то я сопьюсь. И я решила над собой работать, бороться и дальше выходила на трезвую голову абсолютно, — рассказала Буланова.

Когда певица вспоминала о своей уже ушедшей из жизни матери, она не смогла сдержать слёз и призналась, что та была одним из самых близких ей людей.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Татьяна Буланова призналась, что уже несколько месяцев живёт в гражданском браке. После развода с футболистом Владом Радимовым она встретила новую любовь. Раскрывать имени избранника она не стала, пояснив только, что он не из шоу-бизнеса.