Буланова поделилась планами о декретном отпуске Певица Буланова рассказала об отсутствии планов уходить в декретный отпуск

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова, полгода назад вышедшая замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева, не собирается уходить в декрет. Как рассказала 54-летняя артистка в беседе с KP.RU, она и в предыдущих браках совмещала воспитание детей и сцену.

Сцену и семью я совмещаю больше тридцати лет. Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребенка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась, — отметила певица.

Издание напоминает, что Буланова ранее дважды была замужем, от этих браков у нее есть двое сыновей. С нынешним мужем исполнительница мечтает о двойне. При этом певица призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. Буланова также рассказала о полном взаимопонимании с супругом, который рад, что она работает и занимается любимым делом.

Думаю, для каждой женщины важно, когда ее поддерживает любимый мужчина, — подчеркнула певица.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о своих выступлениях в Петербурге перед ранеными бойцами спецоперации на Украине. Артистка не исключила, что в будущем она даст концерт на новых российских территориях.