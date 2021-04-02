Буланова неохотно поздравила Иосифа Пригожина с Днём рождения

https://static.news.ru/photo/508f1abe-93d0-11eb-bf5f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/bulanova.club

Певица Татьяна Буланова присоединилась к поздравлениям в адрес музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Но сделала она это неохотно.

То, что я знаю, а знаю я его с 1990 года, не хочу говорить. Пожелаю ему просто здоровья и счастья, — цитирует её «Радио1».

Нетрудно понять, что певица не испытывает к Пригожину тёплых чувств. Отмечается, что Буланова познакомилась с продюсером в 90-е годы, когда Пригожин занимался организацией первых сольных концертов певицы.

Самый громкий скандал между знаменитостями возник на почве финансового недопонимания. Вопрос был решён, но обиды могли остаться.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Буланова назвала артистов самым незащищённым слоем населения. В отличие от других граждан, работники сцены не имеют «пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», объяснила она. Если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего не зрители, а творческие люди, считает Буланова. При этом, отметила певица, за время пандемии она уже привыкла экономить, так как финансовое положение остаётся нестабильным. Но в целом денег на жизнь пока хватает.