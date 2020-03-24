https://static.news.ru/photo/43621272-6da9-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Александр Буйнов (слева) Фото: Роман Подэрни/ТАСС

Певец Александр Буйнов, которому 24 марта исполнилось 70 лет, вспомнил о времени, когда он выступал в группе «Весёлые ребята».

По словам артиста, этой группе он отдал 18 лет. Тогда участники коллектива зарабатывали «неприлично много», денег никто не считал.

Как рассказал Буйнов, они давали по три-четыре концерта в день, их заработкам могли бы позавидовать почти все жители Советского Союза. В месяц они получали от пятисот до полутора тысяч рублей. При этом музыканты также много и тратили.

Жизнь гастрольная была широкая, и деньги никто не считал, — рассказал музыкант в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.