Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. 24 марта певцу исполнилось 70 лет.

От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.

Нам риски не нужны! Будет вдвоём отмечать дома, — цитирует супругу певца KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом COVID-19. По словам исполнителя, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях