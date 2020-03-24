Александр Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. 24 марта певцу исполнилось 70 лет.
От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.
Нам риски не нужны! Будет вдвоём отмечать дома, — цитирует супругу певца KP.RU.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом COVID-19. По словам исполнителя, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли.