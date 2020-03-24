Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода высмеяла бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, рассказавшего, что певица подкладывает в нужные места поролон для придания форм. Об этом Пшеницын разоткровенничался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

В доказательство того, что все её формы натуральные, певица опубликовала в Instagram фото в очень коротких шортах. Самого Пшеницына звезда назвала «клоуном», а также опровергла, что он был её директором....