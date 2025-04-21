Буйнов красноречивым жестом оценил идею бесплатных концертов на 9 Мая Буйнов бурно поддержал идею давать бесплатные концерты на 9 Мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Буйнов

75-летний певец Александр Буйнов в беседе с корреспондентом NEWS.ru поддержал идею проводить бесплатные концерты на 9 Мая. На вручении премии «Женщина года» от журнала FB артист сообщил, что регулярно выступает из благотворительных соображений. В подтверждение своих слов он красноречиво провел ребром ладони по горлу, демонстрируя, как часто дает концерты бесплатно.

Ну конечно, [нужно выступать бесплатно на 9 Мая], а как же еще. У меня бесплатных концертов (делает красноречивый жест ребром ладони по горлу. — NEWS.ru), — заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в День Победы все расходы за передвижение и комфорт артистов обязаны взять на себя представители власти, а само исполнение должно быть бесплатным и «от души».

Однако с этим мнением не согласились ряд отечественных артистов. Так, против высказался певец и композитор Юрий Лоза. Он признался, что не понимает, почему артисты должны выступать бесплатно, если государство выделяет на это деньги. Его позицию поддержали продюсер Иосиф Пригожин и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.