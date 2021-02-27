Буйнов и Подольская: судьи заявили, что узнали участников шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/8bd41522-7a38-11eb-9f6e-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: АГН Москва/Global Look Press

Наталья Подольская может скрываться под маской Единорога, предположил председатель жюри проекта «Маска» на НТВ Филипп Киркоров. Участница в образе сказочного героя спела песню Уитни Хьюстон, точно повторяя все вокальные переходы и особенности композиции.

С Киркоровым согласились и другие члены жюри. Именно Подольская, посчитали судьи проекта, обладает таким сильным и красивым вокалом и может воспроизвести настолько сложную композицию из тех, что всегда отличали от других американскую певицу.

Чтобы окончательно удостовериться в своей догадке, Киркоров передал привет мужу участницы, на то услышал слабое возражение, что певица не замужем. Король эстрады отмахнулся от этого возражения, памятуя о том, что по правилам проекта участникам нужно как можно больше запутать и сбить с толку судей.

Ещё одного участника Киркоров тоже узнал без колебаний. Это Александр Буйнов, который прячется под маской Банана. Артист выступил с зажигательным хитом «Буги-вуги», демонстрируя такие особенности исполнения, которые убедили судей в том, что это Буйнов.

В качестве доказательства Киркоров даже показал сообщение от вышеназванного артиста, который якобы сидел дома и «оборжался» от фантазий судей звёздного проекта. Дело в том, что в прошлом сезоне шоу его участник Влад Топалов прислал жене Регине Тодоренко, «жюрившей» шоу, видео, на котором он якобы сидит дома с сыном. Сам же певец в этот момент стоял на сцене и исполнял композицию.

Подозревать, что за маской Банана прячется Буйнов, позволили жюри высокий рост актёра, а также характерные движения, свойственные артисту на сцене. Но не все были на 100% уверены в предположении. Александр Ревва, глядя, как уходит танцующей походкой загадочный исполнитель, увидел в нём Вадима Галыгина. По словам шоумена, знаменитый резидент Comedy Club именно так ходит по улице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что под маской Ананаса на шоу скрывался продюсер Иосиф Пригожин. Музыкант вышел на сцену, едва оправившись от перенесённого коронавируса. Он произвёл ошеломляющий эффект своим появление на супругу Валерию, которая также является членом жюри шоу «Маска».