«Буду красивая!»: Дана Борисова сделала четвёртую пластическую операцию

https://static.news.ru/photo/006a0fdc-27b3-11eb-8441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Дана Борисова продолжает эксперименты со своей внешностью и сделала себе четвёртую пластическую операцию лица.

Телеведущая всего около года назад в третий раз ходила к пластическому хирургу и продолжает заявлять, что боится состариться. В прошлый раз Борисовой ставили мезонити, а сейчас телеведущая решила зафиксировать полученный результат, сообщает издание «Семь дней».

Отмечается, что Борисовой теперь придётся пропить курс антибиотиков, однако это её не страшит. Своих поклонников она заверила, что занимается пластикой лица уже не первый раз, поэтому знает все тонкости.

После операции я прекрасно спала, боль особо не чувствую. Всё-таки я нити ставлю не первый раз, знаю все нюансы и не переживаю, — заявила Борисова.

После четвёртой пластики на лицо телеведущей надели бандаж, чтобы защитить отёкшие ткани. Поэтому Борисова пока не может оценить эффект от операции, но уверена, что итог вмешательства хирурга её удовлетворит.

Буду красивая! Лицо вытянется и постройнеет, акцент сделали на углы челюсти, они станут ещё изящнее и благороднее, — сообщила Борисова.

Как сообщал NEWS.ru, Дана Борисова ранее заявляла, что собирается лишить родительских прав своего бывшего мужа Максима Аксёнова не только из-за побоев 13-летней дочери Полины, но и из-за того, что она просто не уверена, что он отец девочки.