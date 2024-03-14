«Буду ходить, стричь кусты»: почему Лолиту сравнили с бабушкой, жующей хлеб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская после «голой» вечеринки столкнулась с финансовыми трудностями из-за отмены концертов и до сих не может справиться с волной критики в свой адрес. Как сейчас живет артистка, какие у нее планы, за что ругают звезду?

Как Лолита зарабатывает после «отмены»

На пресс-завтраке МУЗ-ТВ Лолита рассказала, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Артистка назвала выплату «копеечной». По словам исполнительницы, без работы и накоплений ей бы «не на что было жрать».

«Пенсия копеечная, учитывая налоги, которые я плачу. Пенсия — 23 тысячи рублей. Ну как бы. <..> В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить за квартплату, жрать бы мне не на что было», — приводит слова артистки корреспондент NEWS.ru.

Тем не менее Лолита не намерена ехать в Донецк и Луганск по примеру народного артиста России Филиппа Киркорова, поскольку не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь слушателей любым способом.

«Филиппом [Киркоровым] горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую [ехать в Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, не фиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — заявила она.

Известно, что Лолита станет одной из ведущих музыкальной премии МУЗ-ТВ. Церемония состоится 14 июня. На пресс-завтраке Лолита пошутила, что уже нашла альтернативный источник заработка.

«Мои творческие амбиции все равно зависят от вашего уровня принятия в том числе и меня. Я нахожусь в созерцательном состоянии. Еще раз говорю: мне так понравилось стричь кусты, думаю, что я открою еще одно ИП и буду ходить по своим коллегам и чистить их участки», — заявила исполнительница.

Лолита отметила, что хит «Титаник» стал единственной песней, от которой ее «уже тошнит». Она попросила прощения у своих зрителей на стримах, которые просят ее исполнять эту композицию, и поблагодарила их за донаты. Именно перечисления с прямых эфиров, по словам певицы, «стали ее единственной зарплатой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Почему Лолиту назвали бабушкой

Актриса Яна Поплавская после заявлений Лолиты на мероприятий МУЗ-ТВ раскритиковала певицу. В своем Telegram-канале звезда «Красной шапочки» сравнила артистку с бабушкой, жующей хлеб, и заявила, что ситуация с Милявской показывает, что всё решают деньги.

«Проталкивают тех, кто за деньги, „бабло“, „лавэ“. Ведь им это „лавэ“ нужнее, чем всем остальным. Они загнутся без черной икры и зарубежной недвижимости. Пока простая русская бабушка на пенсии хлеб жуёт, Лолита идёт вперед и вперед», — возмутилась Поплавская в своем Telegram-канале.

За что еще критикуют Лолиту

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала вернувшуюся на российское телевидение певицу «не очень умным человеком». Парламентарий подчеркнула, что не знает, почему артистку вернули в публичное поле, добавив, что ей жалко исполнительницу.

«Мне жалко эту немолодую девушку. Её поведение (на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. — NEWS.ru) — не от большого ума. Она застряла в 1990-х, когда подобное было принято, когда было престижным посещать вообще все светские мероприятия. Ее появление на телевидении лично меня не волнует. Здесь надо к руководству канала обращаться: почему её вернули и какие цели преследовали. У меня нет негативного отношения к певице Лолите. Я думаю, что она просто не очень умный человек», — поделилась Драпеко в разговоре с «Абзацем» .

Поплавская считает, что возвращение Лолиты является намеренным шагом. Актриса полагает, что такой сценарий необходим, чтобы показать, кто именно принимает решения в стране.

«А делается это специально и намеренно, чтобы доказать, что решают не люди, решают Башни! И, видимо, одну из башен сорвало начисто. <...> Значит? Кто-то уперся рогом, чтобы доказать, что простые люди ничего решать не будут. Решать будет „лавэ“», — уверена Поплавская.

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