«Будто Жанна воскресла»: сестра Фриске записала новую песню

https://static.news.ru/photo/85a0a150-401a-11eb-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Сестра Жанны Фриске Наталья объявила об «очередной хитовой новинке», записав песню «В небо». Родственница известной артистки поёт в дуэте со звездой 90-х Александром Поповым — бывшим солистом группы «Турбомода».

Я знаю, что вы ждали от нас с Сашей Поповым очередную хитовую новинку! Спешу сообщить — мы это сделали! — написала исполнительница на своей странице в Instagram.

По её словам, новый трек можно будет услышать на всех платформах с 23 декабря. Наталья Фриске уже пыталась взобраться на музыкальный олимп, войдя в состав группы «Блестящие», где позже так удачно солировала её сестра. Но с музыкой у исполнительницы не задалось, она надолго оставила музыкальную карьеру и лишь иногда выступала для друзей и на «своих» вечеринках.

Со временем при помощи пластики Наталья стала буквально превращаться в свою знаменитую сестру, повторяя не только её песни и наряды, но и внешность. За это женщина не раз подвергалась критике со стороны поклонников таланта Жанны, но от своих планов, которые, вероятно, заключаются в том, чтобы максимально стать похожей на сестру, не отказалась.

В этот раз также не обошлось без сравнений со звёздной и ушедшей пять лет назад из жизни сестрой. Подписчики услышали в исполнении Натальи подражание голосу Жанны.

«Очень странное чувство, как будто Жанна воскресла», «У вас хороший голос, думаю, вы можете стать певицей, как и ваша сестра», «Словно Жанна поёт», написали поклонники Натальи в комментариях.

Но нашлись и те, у кого выступление сестры Жанны вызвало гнев и раздражение. «С Жанной, конечно, не сравнить», «Жанна, как жалко, что тебя больше нет, если бы ты была жива, ты бы никогда не позволила своей сестре так позорить свою фамилию», не сдержали эмоций пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщил, что отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций, услышав песню дочери в исполнении Алисы Мон на шоу «Суперстар». Певица выбрала самую известную композицию артистки и потрясла исполнением не только зрителей, но и жюри, создав впечатление присутствия Жанны Фриске на концерте.