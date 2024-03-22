«Будет терять»: Алексей Учитель раскрыл будущее Кологривого после дебоша Алексей Учитель: Кологривый будет терять в качестве после дебоша в баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Режиссер Алексей Учитель раскрыл последствия пьяного дебоша в баре для карьеры актера Никиты Кологривого . В интервью KP.RU он отметил, что звезда сериала «Слово пацана» начнет терять в качестве того, что делает на экране, если не переосмыслит свое поведение.

От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет, — пояснил он.

Учитель пожелал артисту быстрее понять, за что его ценят зрители. По его словам, Кологривый должен больше проявляться в кино, а не во всякого рода дебошах.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого на семь суток. Во время заседания актер, который укусил сотрудницу кафе, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян.

Он спровоцировал конфликт, оскорбляя сотрудников заведения, схватил администратора за шею и насильно склонял ее к поцелую, а когда получил отказ — укусил. Ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток административного ареста.

При этом тетя актера заявила, что он устроил дебош в ресторане из-за перегрузок. Она пояснила, что Кологривый не успевает нормально питаться и высыпаться. Комментируя ситуацию, женщина добавила, что на поведение племянника повлиял и алкоголь. Вместе с тем родственница подчеркнула, что не оправдывает его действий.