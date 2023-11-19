«Будет шоком»: российский продюсер решил создать альтернативу Евровидению Максим Фадеев сообщил о создании музыкального конкурса «Евроазия»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский продюсер Максим Фадеев в Telegram-канале сообщил, что готовит запуск международного фестиваля-конкурса «Евроазия». По словам продюсера, мероприятие станет аналогом Евровидения, а странами — хозяйками конкурса выступят Россия, Турция и Узбекистан.

У меня есть договоренность о создании и проведении на территории Узбекистана международного фестиваля-конкурса «Евроазия», хозяйками которого станут три страны — Россия, Узбекистан и Турция. Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех, — заявил Фадеев.

Продюсер уточнил, что концепцию конкурса продумал еще в начале 2023 года. Слоганом фестиваля станет Join us! («Присоединяйтесь!»), добавил Фадеев. Также, продолжил он, визуально «Евроазия» будет похожа на международную музыкальную олимпиаду.

Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц. И их уже много! — отметил продюсер.

Сообщение композитора было приурочено к заявлению Минкульта России о создании музыкального конкурса «Интервидение», который должен заменить Евровидение. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что «Интервидение» уже вызвало широкий интерес у многих стран. По его словам, проведение конкурса поддерживают партнеры России по БРИКС, ШОС и СНГ.