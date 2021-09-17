Будет «с изюминкой»: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике для певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в интервью Sobesednik.ru рассказала, что в ноябре планирует установить памятник на могилу своей матери. По словам девушки, его эскиз уже готов, он будет «с изюминкой» — в форме скрипичного ключа.

Он будет очень красивый. Необычной формы: будет напоминать скрипичный ключ. Очень красивый, с изюминкой. Будет большая фотография мамы. Я выбрала её любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью, — сказала Бриль.

Она также отметила, что на памятнике хочет написать приятные слова. Какие именно, она не раскрыла. Известно, что вдовец артистки Юрий Фирсов требует, чтобы на монументе было указано: «От любимого мужа». Однако дочь певицы считает, что памятник — это не место для тщеславия, чтобы упоминать любимых или нелюбимых, здесь вопрос памяти.

Анэтта также объяснила, почему памятник не был до сих пор установлен на могиле исполнительницы, ведь по православной традиции его ставят спустя год после смерти, а певица скончалась ещё в августе 2020 года. Как рассказала девушка, часть праха матери они развеяли в Крыму, а вторую часть захоронили на Троекуровском кладбище в декабре.

Поскольку захоронение происходило в декабре, то года ещё не прошло. Но в декабре памятник мы не сможем поставить: земля будет промёрзшей и нельзя устанавливать технически. Поэтому мы в середине ноября памятник установим, — отметила она.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки Анэтта Бриль обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа: по её словам, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом «растаяли» после встречи певицы с Фирсовым. При этом Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Легкоступовой, заявив, что певица погибла в результате несчастного случая.