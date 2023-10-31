«Будет незабываемо»: Макаров рассказал, когда ждать юбилейный сезон «Маски» Макаров: новый сезон шоу «Маска» стартует в феврале 2024 года

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Новый сезон шоу «Маска» стартует в феврале 2024 года, сообщил ведущий Вячеслав Макаров в интервью NEWS.ru на церемонии юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». По словам шоумена, зрителей ждет много сюрпризов, поскольку участие в программе примут звезды, которых никто не ожидает там увидеть.

Новый сезон маски стартует в феврале 2024 года. Это будет юбилейный яркий сезон, очень много неожиданностей. Это точно будет незабываемо, потому что к юбилейному сезону мы готовимся очень тщательно. Будет очень много громких артистов, мы даже не ожидали, что они появятся, — отметил собеседник издания.

Ранее стало известно о перезапуске музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что проект стартует в 2024 году, он уже получил название «Новая фабрика звезд», кастинги для участия в нем начались 26 октября по всей России. Канделаки считает, что российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке и поиске людей, чьи творения годами не будут терять актуальность, как хиты «Руки вверх!» и песни «Кино».

Участники «Новой фабрики звезд» три месяца будут учиться азам шоу-бизнеса под руководством педагогов, продюсеров и звездных наставников. Каждую неделю они будут представлять по три песни на суд жюри и зрителей.