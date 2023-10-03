«Будет аншлаг»: Галкину предложили выступить в Киеве Зрители предложили Галкину выступить в Киеве после отмены казахских концертов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Поклонники российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предложили ему выступить в Киеве после отмены концертов в Казахстане. Под последним постом артиста в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пользователи посоветовали ему отправиться с гастролями на фронт или дать пару благотворительных концертов на Украине, в поддержку которой он выступает.

А почему вам в Киев не приехать? Будет аншлаг. Можно и в Донецк, Луганск, — написала Ольга Монич из Бобруйска.

Пользователь Ирина Яковлева заявила, что Казахстан ничего не потеряет из-за отмены вступлений Галкина. Зрительница Нана Кунакбаева предложила вместо Галкина прислать в Казахстан Павла Волю. Подписчица Эльвира Нигмадьянова удивилась, что на концерты российского юмориста вообще еще покупают билеты.

Деньги заканчиваются, вспомнил о Казахстане, в Израиле люди не ходят к вам на концерты, а в Россию вам не вернуться... Завыл теперь. Развлекайте Киев! Раньше замки строил в России и жил как сыр в масле... Но [оскорбил] родину — вот и получай по заслугам! Даже если бы приехал, я бы не пошла на концерт! Наш Казахстан не боится какого-то комика, просто вы не нужны здесь! — отметила зрительница Наталья.

Ранее два концертных зала в Казахстане сообщили, что не смогут провести концерты Галкина по техническим причинам. Руководство Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил по поломке сцены. Артист предложил помочь концертным площадкам с ремонтом, а также задался вопросом, почему организаторы не назначили новую дату концертов. Галкин также отметил, что все билеты на его выступления были проданы.

В конце августа юморист заявлял о негласном запрете на государственном уровне на организацию его выступлений в Казахстане. Галкин рассказал, что местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров, потому что испугались реакции российского истеблишмента.