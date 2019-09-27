https://static.news.ru/photo/776aee42-e125-11e9-b127-fa163e074e61_660.jpg Деми Мур Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Американская актриса Деми Мур рассказала о проблеме, с которой столкнулась во время брака с Брюсом Уиллисом.

В своих мемуарах «Наизнанку» она заявила, что муж намеревался ограничить её свободу. После свадьбы, которая состоялась через четыре месяца знакомства, знаменитость забеременела. Из-за этого актёр начал настаивать, чтобы она отказалась от съёмок в кино и посвятила себя домашним делам. При этом сам Уиллис хотел делать всё, что захочет.

У меня была очень бурная реакция на Брюса, — поделилась Мур.

По её словам, она не радовала супруга таким восхвалением, которого он ждал. Также актрису смутили его сомнения при вступлении в брак.

Я думаю, что мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем в браке, — призналась знаменитость.

Мур также отметила, что всё же, несмотря на разногласия, ей удалось прожить с Уиллисом 13 лет, передаёт The Sun .

Как писал News.ru, ранее актёр Эштон Кутчер дал понять, что заявления его бывшей супруги Деми Мур об опыте секса втроём и последовавших за этим изменах — не более чем иллюзия правды.