Брутян показала, как Прилучный целует ей ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брютян показала в своих соцсетях, как ее супруг и артист Павел Прилучный делает педикюр, а после целует ногу. Звезда присел рядом на диван на отдыхе и положил ноги жены на свои колени. Прилучный, вооружившись щипчиками для ногтей, отрезал ноготь на пальце возлюбленной, а после рассмешил жену поцелуем в ногу.

Чем ты там занят? Мой лучший мастер, вот так вот! Мой любимый, — сказала она мужу.

Ранее Прилучный подал иск к бывшей жене Агате Муцениеце, о чем сообщал портал судов общей юрисдикции Москвы. Сообщается, что претензия артиста связана с «осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав». Подробности иска не комментируются, потому что в нем «затрагиваются права детей».

До этого Брутян заподозрили в подражании экс-супруге ее нынешнего мужа. Девушка сменила прическу, осветлив и выпрямив темные кудрявые волосы. Новый имидж Брутян показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруга Прилучного подписала снимок фразой «весеннее настроение», но подписчики увидели в смене образа другую причину. Комментаторы предположили, что актриса хотела приблизить свой внешний вид к Муцениеце.