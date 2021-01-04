Брухунова заявила, что знает заказавших её травлю в Интернете

https://static.news.ru/photo/663eba96-4f23-11eb-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, заявила, что почти все пользователи соцсетей, критиковавшие её, были наняты некими недоброжелателями.

Подписчики женщины в Instagram отметили, что в последнее время в её аккаунте снизилось число оскорбительных комментариев. Брухунова согласилась с этим наблюдением и добавила, что «90% негатива было сфабриковано и оплачено».

Просто кое-кому стало жалко денег на продолжение моей травли. <...> При встрече я слышу от людей только добрые слова. А те, кто несёт негатив, либо проплачены, либо просто не в себе. <...> А я знаю поимённо — кто, сколько, когда и кому оплачивал, — подчеркнула жена Петросяна.

Конкретных имён Брухунова не назвала, но многие подписчики подумали, что она имеет в виду бывшую супругу юмориста — Елену Степаненко.

Как писал NEWS.ru, Степан Джигарханян считает автором слухов о тяжёлой кончине актёра не только его бывшую жену Цымбалюк-Романовскую, но и жену Петросяна Татьяну Брухунову. Речь идёт о том, что Джигарханян свои последние дни в клинике якобы провёл в муках и одиночестве.