Брухунова взбесилась из-за Степаненко

https://static.news.ru/photo/70f59076-7b52-11eb-8e7d-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сильно разозлилась, придя на премьеру спектакля в театре «Модерн». Готовилась к ней молодая мама, которая позиционирует себя модницей, очень тщательно, однако журналисты не на это обратили внимание, а начали сравнивать её с актрисой Еленой Степаненко — бывшей женой 75-летнего юмориста.

Облачённая в модные бренды Татьяна сначала общалась с представителями прессы, правда, неохотно, но услышав, что её сравнивают со своей предшественницей, и вовсе взбесилась и ушла в зрительный зал.

Это хамство! — воскликнула Брухунова, передаёт «Собеседник».

О сходстве двух жён Петросяна говорят не только журналисты, но и друзья Евгения Вагановича. Инсайдеры утверждают, что Брухунову такие заявления очень злят.

Впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана. При этом в декабре 2020 года появились слухи о второй беременности Татьяны. Соседи матери Брухуновой рассказали, что та давно намекала, что собирается покинуть Тулу, потому что второй раз готовится стать бабушкой. Родительница намерена помогать Брухуновой с детьми.

А вот всё, что касается моды, наоборот, привлекает внимание 31-летней инстадивы. Стилисты, правда, нередко критикуют Брухунову за вещи не по возрасту, однако Татьяну это не останавливает. Несколько дней назад она устроила очередную модную фотосессию в одной из московских студий. В этот раз представ в элегантном образе. Брухунова нарядилась в тёмное миди-платье с гороховым принтом, бежевое пальто. Завершили образ 31-летней инстадивы классическая шляпа и полупрозрачные ботильоны на высокой шпильке, сообщал NEWS.ru.