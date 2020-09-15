Брухунова впервые опубликовала совместное фото с Петросяном

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото в социальной сети Instagram со своим супругом.
Фотография и запись к ней посвящены юбилею Евгений Петросяна. В среду, 16 сентября 2020 года, юмористу исполнилось 75 лет.
На фотографии 31-летняя Татьяна Брухунова сидит на траве, а её муж стоит позади и опирается ей на плечи.
С днём рождения, Волшебник! —
подписалаТатьяна Брухунова фотографию.
Подписчики положительно оценили совместное фото пары.
Совместное фото! Наконец-то. Любите друг друга несмотря ни на что, — прокомментировала подписчица жены юмориста.
К поздравлениям Татьяны Брухуновой в комментариях присоединились адвокат Сергей Жорин, дрессировщик Эдгард Запашный и дизайнер одежды Ксения Князева.
Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Петросян решил заняться своим здоровьем ради своей возлюбленной Татьяны Брухуновой. Он прошёл курс массажа и тренировал растяжку с тренером.
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
Natalya Loginova/Global Look Press
Natalya Loginova/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
facebook.com/ofice.petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
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