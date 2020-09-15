16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Брухунова впервые опубликовала совместное фото с Петросяном

08:37, 16 сентября 2020 168
Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото в социальной сети Instagram со своим супругом.

Фотография и запись к ней посвящены юбилею Евгений Петросяна. В среду, 16 сентября 2020 года, юмористу исполнилось 75 лет.

На фотографии 31-летняя Татьяна Брухунова сидит на траве, а её муж стоит позади и опирается ей на плечи.

С днём рождения, Волшебник!подписала Татьяна Брухунова фотографию.

Подписчики положительно оценили совместное фото пары.

Совместное фото! Наконец-то. Любите друг друга несмотря ни на что, — прокомментировала подписчица жены юмориста.

К поздравлениям Татьяны Брухуновой в комментариях присоединились адвокат Сергей Жорин, дрессировщик Эдгард Запашный и дизайнер одежды Ксения Князева.

Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Петросян решил заняться своим здоровьем ради своей возлюбленной Татьяны Брухуновой. Он прошёл курс массажа и тренировал растяжку с тренером.

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

instagram.com/petrosyanevgeny

Natalya Loginova/Global Look Press

Natalya Loginova/Global Look Press

vk.com/e_petrosyan

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

vk.com/e_petrosyan

instagram.com/petrosyanevgeny

facebook.com/ofice.petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

instagram.com/petrosyanevgeny

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

vk.com/e_petrosyan

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео