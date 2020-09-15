Брухунова впервые опубликовала совместное фото с Петросяном

https://static.news.ru/photo/aecc5394-f7e0-11ea-ad1e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото в социальной сети Instagram со своим супругом.

Фотография и запись к ней посвящены юбилею Евгений Петросяна. В среду, 16 сентября 2020 года, юмористу исполнилось 75 лет.

На фотографии 31-летняя Татьяна Брухунова сидит на траве, а её муж стоит позади и опирается ей на плечи.

С днём рождения, Волшебник! — подписала Татьяна Брухунова фотографию.

Подписчики положительно оценили совместное фото пары.

Совместное фото! Наконец-то. Любите друг друга несмотря ни на что, — прокомментировала подписчица жены юмориста.

К поздравлениям Татьяны Брухуновой в комментариях присоединились адвокат Сергей Жорин, дрессировщик Эдгард Запашный и дизайнер одежды Ксения Князева.

Как писал NEWS.ru ранее, Евгений Петросян решил заняться своим здоровьем ради своей возлюбленной Татьяны Брухуновой. Он прошёл курс массажа и тренировал растяжку с тренером.