Брухунова резко ответила на требования фанатов доказать беременность

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Бурухунова

После публикации фотографии с новорожденной дочерью, поклонники атаковали супругу Евгения Петросяна, Татьяна Брухунову, просьбами доказать беременность, однако жена юмориста резко ответила фанатам в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На очередной комментарий о том, что в Сети нет «беременных» снимков она заявила, что просто не выкладывала их в интернет. На выпад подписчика Брухунова также иронично спросила, не показать ли ей анализы, свидетельствующие о родах.

Если я их не сливаю в Сеть, это не значит, что их нет. Может вам еще анализы показать? — написала супруга Петросяна.

Ранее Брухунова опубликовала семейную фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку. На снимке рядом с родителями также сидит их первый ребенок, сын Ваган. Судя по фото, малышке всего несколько месяцев. Имени маленькой наследницы Петросян и Брухунова не раскрыли.

Позднее сам Петросян подтвердил рождение дочери. Артист также рассказал, что они с супругой не обращались к услугам суррогатной матери. Петросян заявил, что подобные слухи не соответствуют действительности. Он также призвал «не наговаривать» в этом вопросе.