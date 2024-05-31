Брови Нюши спровоцировали споры среди ее поклонников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша (Анна Шурочкина)

Поклонники российской певицы Нюши (Анна Шурочкина), которая посетила премию Института развития интернета и опубликовала свои фотографии с мероприятия, обратили внимание на ее внешность. Ряд юзеров высоко оценили преобразившийся образ артистки, в то время как другие были неприятно удивлены внешностью 33-летней исполнительницы. Сделанные снимки она разместила в своем Telegram-канале.

Нюша выбрала для мероприятия покрытое пайетками красное платье. Она сделала укладку с эффектом мокрых волос, зачесав пряди назад, и дополнила образ объемными украшениями. Знаменитость подчеркнула губы коричневой помадой и проредила и осветлила брови.

Один из пользователей сравнил брови певицы с бровями Инстасамки (Дарья Зотеева), подчеркнув, что «без них не то». Другой ее поклонник задался вопросом: «Где глаза? Где брови?» Другой сдержанно написал, что такой образ знаменитости не к лицу.

Ранее шквал критики обрушился на актрису Марину Зудину за то, что она опубликовала в соцсетях нескромную фотографию дочери. Мария Табакова на днях отметила совершеннолетие. По этому поводу мама девушки опубликовала детские снимки дочери и ее новый портрет — наследница Табакова снялась в кокетливой позе и в красном платье с глубоким декольте.