«Бросила Стасика в переход»: почему Михайлов поет в московском метро

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Праздничное выступление Стаса Михайлова на станции «Курская» Московского метрополитена

Певец и композитор Стас Михайлов выступил для пассажиров московского метро в Международный женский день. Где он провел выступление, почему это стало поводом для шуток в Сети, что за ссора произошла у него с Аллой Пугачевой?

Где выступил Стас Михайлов на 8 Марта

В Международный женский день певец со своей командой спустился в аванзал станции метро «Курская». Там было установлено звуковое оборудование, и Михайлов поздравил пассажирок метрополитена с праздником, исполнив свои хиты «Всё для тебя» и «Только ты». На видео, сделанное корреспондентом РИА Новости, попали музыканты и установленная к празднику инсталляция из цветов.

Выступление было бесплатным. Послушать Стаса Михайлова в метро собрались несколько десятков человек. Многочисленные поклонники знали о мероприятии и снимали его на телефоны. Однако в соцсетях его выступление вызвало оживленное осуждение из-за скандала с Пугачевой.

Что за конфликт у Стаса Михайлова с Пугачевой

Ранее Пугачева оскорбила певца в соцсетях. Она ответила на его слова о том, что уехавшие за рубеж артисты «на коленях приползут и будут целовать ноги России, чтобы их простили», поскольку всем обязаны своей Родине. В ответ Примадонна, уехавшая за рубеж вслед за мужем-иноагентом Максимом Галкиным, нарочито хриплым голосом предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те. Чего ты испугался?» — спросила она.

Пугачева объявила, что «нормальные люди туда [в Россию] не вернутся», а потом нецензурно охарактеризовала Михайлова.

После обращения Примадонны супруга Михайлова Инна поправила Пугачеву в соцсетях. Она отметила, что ее мужа зовут «не Стасик, а Станислав».

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала Инна в социальных сетях.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Праздничное выступление Стаса Михайлова на станции «Курская» Московского метрополитена

Кто поддерживает Пугачеву, а кто Михайлова

Поклонники живо поддержали Пугачеву, которая, по их словам, «поставила Михайлова на место».

«Бросила Стасика в переход метро. Поосторожнее нужно с выражениями, говоря об уважаемых людях», — указал Степан Баранов.

«По фактам все сказала, Михайлов — зазвездился», — пишет Алексей Плеткин.

В комментариях обратили внимание на публику Михайлова в метро.

«А где женщина хоть одна? Толпа мужиков и СМИ!», «Главное — позаботился пригласить все СМИ», — возмущаются в комментариях Telegram.

Пользователи предположили, что Стас Михайлов не хочет попасть в ситуацию, в которой оказались некоторые российские артисты.

«Так-то красавчик. Но мне кажется, не будь всей этой ситуации с другими „артистами“, вряд ли бы он в метро пошел петь», — отметил Афанасий Борщов.

Грубый ответ Пугачевой многим не понравился. В комментариях пользователи обратили внимание на ее внешний вид и нарочито старческий голос.

«Господи! Что с ней?! „Восставшие из ада“, ч. 2», — сравнила Екатерина певицу с персонажами мистического фильма ужасов.

Не остался незамеченным выпад Пугачевой против России.

«Нормальные люди и не уезжали отсюда», — ответили певице в комментариях, назвав Пугачеву «выжившей из ума».

«Ну вот вроде бы интеллигентные люди. Уехали, ну и бог с вами. Живите. Не так долго осталось. Зачем так себя выставлять. Последние фанаты от вас отвернутся», — высказалась в адрес Пугачевой читатель по имени Надежда.

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