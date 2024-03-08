«Бросила кость»: Пригожин объяснил выпад Пугачевой в адрес Михайлова Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева «ржет и кайфует» от скандальных видео

Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева, публикуя скандальные видео с оскорблениями, пытается добиться реакции общественности. Она «кидает кость», а потом «ржет и кайфует», наблюдая за тем, какой резонанс вызвали ее слова, уверен Пригожин. Именно такой реакции, по его словам, она и ждала после скандального ролика с «унижением» Стаса Михайлова, передает MK.RU.

Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Она бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку и все схватили. Все червячка этого жрут. Она кинула червяка и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо, — сказал продюсер.

Он подчеркнул, что подобные вещи недостойны такого уровня звезды. Уровень артиста после таких роликов становится меньше с точки зрения масштаба, уверен Пригожин.

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».