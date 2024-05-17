«Бритни уже не та»: в Сети посмеялись над танцем Собчак на видео Танцующей в блузке без рукавов Собчак посоветовали пойти в спортзал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ксения Собчак

Поклонники сравнили танцующую на видео телеведущую Ксению Собчак с американской певицей Бритни Спирс. Некоторые зрители в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложили 42-летней журналистке посетить спортзал, чтобы «подкачать бицепсы». В ролике Собчак энергично двигается под вирусную песню Raffaella Carrа Pedro в зеленой безрукавной блузке с бахромой.

Да, Бритни уже не та! Залысины и свисающая кожа на руках… Постарела. Лучше бы шла в спортзал, чем кривляться, — написала в комментариях подписчица Марина.

Комментатор Елена назвала танец Собчак кринжом. Зрительница Ольга предположила, что танцевальным движениям телеведущую научила балерина Анастасия Волочкова.

Руки вам не следует поднимать. Выглядят ужасно ваши танцульки, — высказалась пользовательница Марина.

Ранее Собчак пришла на вечеринку с сумкой стоимостью 575 тысяч рублей. Знаменитость присутствовала на закрытом ужине в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox и опубликовала фото в Telegram-канале.

На опубликованных фотографиях она запечатлена в корсетном черном сарафане до колена без бретелей и остроносых туфлях на каблуках. Кроме того, блогер накрутила волосы волнами и подобрала красную губную помаду. Также она надела серьги, купленные 20 лет назад в торговом доме.