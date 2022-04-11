Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что ждёт третьего ребёнка, сообщает портал Starhit. 40-летняя звезда в настоящее время встречается с 28-летней моделью Сэмом Асгари. Пара неоднократно заявляла, что планирует завести детей, несмотря на то, что певица уже является матерью двух подростков от брака с танцором Кевином Федерлайном.
Артистка удивлена тем, как
Американский актёр Уилл Смит ранее принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение. Накануне артист вышел на сцену и ударил Рока после шутки про его жену Джейду Пинкетт-Смит. Об этом актёр написал на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Подписчики поддержали артиста и отметили, что в мире нет идеальных людей.