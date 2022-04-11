Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что ждёт третьего ребёнка, сообщает портал Starhit. 40-летняя звезда в настоящее время встречается с 28-летней моделью Сэмом Асгари. Пара неоднократно заявляла, что планирует завести детей, несмотря на то, что певица уже является матерью двух подростков от брака с танцором Кевином Федерлайном.

Артистка удивлена тем, как протекает её беременность. По её словам, живот растёт очень быстро, Спирс предположила, что у неё может быть двойня. Певица выразила обеспокоенность тем, что её организм может не выдержать такую нагрузку, поэтому она приняла решение внимательно следить за своим здоровьем. Она добавила, что будет как можно меньше посещать общественные места.

Американский актёр Уилл Смит ранее принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение. Накануне артист вышел на сцену и ударил Рока после шутки про его жену Джейду Пинкетт-Смит. Об этом актёр написал на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Подписчики поддержали артиста и отметили, что в мире нет идеальных людей.