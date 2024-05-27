«Все мои украшения исчезли»: Бритни Спирс заявила, что ее обокрали Бритни Спирс заявила, что у нее украли все ювелирные украшения

Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс сообщила подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее обокрали. Артистка показала на видео пустые коробки, в которых хранились ее ювелирные украшения, и поделилась тем, что напугана. Через час в ее аккаунте появился пост, в котором она рассказала о планах сделать пирсинг языка.

Смотрите, ребята, я покажу вам, что все мои украшения были украдены. <...> Я напугана, все пропало, все мои украшения исчезли, — говорит Бритни на видео, перебирая коробки.

В подписи к посту певица написала, что по этой причине боится покупать новые драгоценности. По ее словам, она делает выбор в пользу дешевой бижутерии, но в ее коллекции были украшения, изготовленные специально для нее, — например, маленький крестик, который она носила с четырех лет. По словам Спирс, он тоже пропал.

Через час певица вернулась на платформу, опубликовав видео, где она демонстрирует красное мини-платье и показывает язык. В подписи Спирс отметила, что размышляет о пирсинге языка.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа Сэма Асгари с топором во время ссоры, которая стала «последней каплей» в отношениях супругов. Источник, приближенный к паре, сообщил, что, избавившись от опеки отца, Спирс прекратила принимать лекарства и стала неуправляемой. Супруг не мог контролировать ее поведение.