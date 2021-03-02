Бритни Спирс впервые показала своих выросших сыновей

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Американская певица Бритни Спирс впервые показала широкой публике своих выросших сыновей. Фото опубликовано в Instagram звезды.

В кадре находятся Бритни и её дети — 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Джеймс. Сыновья с двух сторон обнимают свою мать. Их лица спрятаны за медицинскими масками.

В подписи к фото певица отметила, что время бежит очень быстро и её сыновья уже совсем большие.

Знаю, знаю, любой маме очень тяжело, особенно маме мальчиков, видеть, как они быстро растут. Мне очень повезло, потому что мои двое малышей такие джентльмены и такие добрые, что я, должно быть, сделала всё правильно, — написала Бритни Спирс.

Певица объяснила, что ранее не обнародовала фото своих детей, поскольку они находятся в том возрасте, когда им хочется «выражать свою индивидуальность», Однако разрешение выложить хотя бы одну карточку она всё же получила.

Сыновья Бритни Спирс родились в её браке с танцором Кевином Федерлайном. Пара поженилась в 2004 году. В 2005 родился Шон Престон, а годом позже Джейден Джеймс. Сразу после его рождения пара объявила о разводе.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за разрыв их отношений.