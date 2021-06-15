Бритни Спирс вновь выступит в суде против отца

https://static.news.ru/photo/e474f308-ce8a-11eb-9f0f-96000091f725_660.jpg Бритни Спирс Фото: ImagePressAgency/face to face/instagram.com

Американская певица Бритни Спирс вновь даст показания в суде против своего отца Джеймса Спирса по делу о её опеке. Заседание состоится 23 июня в Лос-Анджелесе. Но присутствовать на нём исполнительница не будет, Бритни выслушают по видеосвязи, передаёт издание Page Six.

Главным требованием звезды и команды юристов является отстранение от участия в разбирательствах Джеймса Спирса. Если инстанция поддержит певицу, то вопрос с отменой опеки решится намного быстрее, считают журналисты.

В августе 2020 года знаменитость уже требовала заменить опекуна. Она просила передать контроль над её личной жизнью менеджеру Джоди Монтгомери, а вопросы карьеры доверить финансовой компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил фирму соопекуном, но отказался запрещать Джеймсу Спирсу «следить» за дочерью.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Тяжба повлияла и на отношения родителей певицы. Линн Бриджес — мать Бритни — и Джеймс Спирс, начавшие борьбу за средства дочери, подали друг на друга встречные иски. Женщина уверена, что бывший муж тратит деньги родственницы не по назначению и компенсирует свои траты на юристов и прессу. Линн также потребовала вернуть часть потраченных средств Бритни. В ответ Джеймс Спирс обвинил экс-супругу в меркантильности, заявив, что она использовала боль и травмы их ребёнка в личных интересах.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Шер заступилась за певицу Бритни Спирс. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Джеймс Спирс стал юридическим опекуном знаменитой дочери в 2008 году. Решению предшествовала череда скандалов, спровоцированных Бритни.