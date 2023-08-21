Бритни Спирс устроила вечеринку в компании четырех мужчин Бритни Спирс провела ночь у бассейна в компании четырех мужчин

Фото: Социальные сети

Бритни Спирс

41-летняя американская певица Бритни Спирс устроила вечеринку в частном доме в компании четырех мужчин, пишет Daily Mirror. Исполнительница опубликовала видео в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) с молодым человеком, который лижет ей ноги. Кроме того, она выложила в Сеть ролик из своей постели, где предстала в обнаженном виде. Спирс заявила, что веселилась в обществе молодых людей до утра.

Что делает такая плохая девочка, как я? Я надела свое зеленое платье и появилась у друзей! Я пригласила своих любимых мальчиков и развлекалась с ними всю ночь! — сообщила артистка.

Спирс также опубликовала видео, на котором мужчины с обнаженными торсами держат ее на руках у бассейна. При этом она сообщила, что в тот вечер за ее машиной следили папарацци.

Обычно Бритни позволяет своим поклонникам комментировать ее видео, но в этот раз отключила эту функцию, что означает, что звезду не волнует их мнение. Певица также удалила предыдущие комментарии к своему ролику, где она танцует на шесте в откровенном бикини, — пишет издание.

Откровенные ролики появились в Сети после того, как Спирс и ее муж Сэм Асгари публично подтвердили свое намерение развестись, заявив о непримиримых разногласиях. Пара объявила о расторжении брака всего через 14 месяцев после того, как они были объявлены мужем и женой.

Ранее 29-летний Асгари появился на публике с синяком под глазом. Он заявил, что исполнительница избила его, когда он спал. Асгари также рассказал, что у Спирс был роман с домработником, которого она просила заснять ее обнаженной. После этого муж певицы написал в своем блоге, что после шести лет любви они мирно расстаются. Асгари пожелал Спирс всего самого хорошего в жизни.