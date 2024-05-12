Бритни Спирс сообщила, что сломала ногу Бритни Спирс сняла травмированную лодыжку на видео

Фото: Dave Starbuck/imago-imag/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс сообщила о сломанной ноге, информирует The News International. Предположительно, травма стала следствием драки в отеле Chateau Marmont. Певица отказалась обращаться к врачу, однако медики все же приехали. Исполнительница считает, что их вызвала ее мать.

Я не разговаривала с ней шесть месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, еще до того, как появились новости! Меня подставили так же, как и ее когда-то! — приводит агентство слова певицы.

Бритни Спирс добавила, что не стала обращаться к врачам, поскольку хотела посмотреть, сможет ли ее тело «исцелить себя само». Певица добавила, что травма давала знать о себе при быстрой ходьбе: нога начинала неметь.

Ранее стало известно, что американская певица получила травму после предполагаемой драки со своим возлюбленным Полом Ричардом Солизом. Артистка весело проводила время в компании парня. Пара распивала спиртное.

До этого Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля. Бурная реакция артистки могла быть связана с тем, что исполнительницу и ее спутника преследовали папарацци. Журналисты застали ее в машине Mercedes в долине Сан-Фернандо вместе с Солизом.