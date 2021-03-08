Бритни Спирс перешла с мороженого на чипсы ради фигуры

https://static.news.ru/photo/72a14040-80b7-11eb-8ff9-96000091f725_660.jpg Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс опубликовала новое видео со своими танцами. По её словам, она выглядит на кадрах не так, как на прошлых роликах из-за рациона. Перепробовав все возможные варианты, поп-звезда выбрала диету с мороженым, но быстро от неё отказалась.

Исполнительница начала с клубничного лакомства дважды в день в течение недели. Позже добавила к нему шоколадное и ванильное. Но и это не помогло привести в порядок фигуру, и без того склонную к полноте. Тогда женщина решила «завязать» со сладостями и обратить внимание на чипсы.

Последнее время я не сидела на диете с мороженым. Выбрала контроль порций (необходимо ограничить себя небольшими порциями и маленькой посудой. — NEWS.ru) <...>, что очень трудно, когда дело доходит до чипсов Doritos <...>. Зато теперь моё тело чувствует себя намного лучше, — написала Спирс на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне Спирс впервые показала широкой публике своих выросших сыновей. Фото опубликовано в Instagram звезды. В кадре находятся Бритни и её дети — 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Джеймс. Парни с двух сторон обнимают свою мать. Их лица спрятаны за медицинскими масками. Молодые люди родились в её браке с танцором Кевином Федерлайном. Пара поженилась в 2004 году. В 2005 родился Шон Престон, а годом позже Джейден Джеймс. Сразу после его рождения пара объявила о разводе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вышел документальный фильм «Подставить Бритни Спирс», рассказывающий о начале карьеры певицы. В ленте авторы намекнули, что к жизненным неудачам артистки мог быть причастен Джастин Тимберлейк.