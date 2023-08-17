Бритни Спирс рассказала, кем заменит супруга после развода Бритни Спирс после развода пообещала купить породистую лошадь

Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

41-летняя американская певица Бритни Спирс после информации о разводе в своем блоге Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложила фото на коне, и сообщила, что в скором времени приобретет породистого скакуна. Исполнительница уже сняла обручальное кольцо и наняла адвоката, который занимался бракоразводными процессами Ким Кардашьян, Джонни Деппа и Кевина Костнера, пишет Daily Mail. Спирс пока никак не прокомментировала новости о расставании с мужем Сэмом Асгари.

Муж Бритни Сэм Асгари официально подал на развод в среду, сославшись на непримиримые разногласия и указав 28 июля 2023 года в качестве даты расставания. После этого Спирс была замечена за рулем своего белого Mercedes-Benz без обручального кольца, когда разъезжала по Лос-Анджелесу. Затем в ее блоге появился странный пост о предстоящей покупке лошади, — пишет издание.

Ранее стало известно, что Спирс разводится с 29-летним мужем после года брака из-за драк и измен. Певица часто ссорилась с мужем после того, как он не ночевал дома, супруги подозревали друг друга в изменах. Сэм уже съехал из особняка Бритни и готовит документы для суда.

Также сообщалось, что муж Спирс потребовал пересмотреть брачный договор и угрожает «раскрыть глубокие, темные секреты» певицы. Он рассчитывает получить больше денег после развода, чем это оговорено контрактом. В брачном договоре активы Бритни рассматриваются как отдельная собственность, а не как имущество супругов. Однако, как утверждается, Сэму еще предстоит определить полный характер и объем раздельного имущества, активов и обязательств каждой стороны.