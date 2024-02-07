Бритни Спирс показала свое «мужское начало» Бритни Спирс призналась, что трижды ломала левую ногу

Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала свое «мужское начало» сильным и прочным. Исполнительница опубликовала фото ног и рассказала, что визуально они выглядят по-разному, потому что левая сторона тела отвечает за женское начало, а правая — за мужское. Спирс призналась, что трижды ломала левую ногу, потому что испытывает проблемы с «женским началом».

Моя правая нога совершенно отличается от левой... Правая сторона — это мужская сторона в вас. Здесь я сильна и прочна, но левую ногу я ломала три раза. Это моя женская сторона. Как видите, когда я делаю акцент на левую сторону, мое колено опухает, поэтому мне трудно держать баланс, — объяснила Спирс.

Ранее Спирс предложила своему бывшему молодому человеку Джастину Тимберлейку пойти в суд или «поплакаться мамочке» после его публичного отказа извиниться перед артисткой. По словам Спирс, она больше не испытывает сожаления из-за того, что выставила Тимберлейка в неприглядном свете в своих мемуарах, поскольку он говорит о ней гадости.

До этого Спирс попросила прощения у Тимберлейка за рассказ об аборте в своей автобиографической книге и отметила, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку». В 2023 году Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт, забеременев от Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка. Эта новость негативно отразилась на карьере исполнителя и на серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года.