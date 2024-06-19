Бритни Спирс опубликовала странный пост после ареста Тимберлейка Бритни Спирс написала в соцсети о «мелочах» после ареста Тимберлейка

Фото: face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) загадочное сообщение после ареста ее бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. Артистка поделилась фото фруктового коктейля, которое сопроводила странным комментарием.

Это мелочи, которые вы знаете, — написала Спирс, добавив цветочные смайлики.

Как и во многих постах артистки, возможность комментировать под этой публикацией отключена.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала 43-летнего Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел в курортном городе Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Стражи порядка задержали звезду 17 июня. Певец должен провести два концерта в Чикаго в эти выходные и два в Нью-Йорке на следующей неделе.

В сентябре 2023 года Спирс после объявления о разводе с Асгари начала встречаться со своим 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Мужчина, которого исполнительница наняла год назад для уборки в доме, имеет криминальное прошлое. Он привлекался за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. В разговоре с журналистами Солиз назвал Спирс феноменальной и очень доброй женщиной.