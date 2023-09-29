Бритни Спирс объявила дату выхода своих скандальных мемуаров Книга Бритни Спирс «Женщина во мне» поступит в продажу 24 октября

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс посещает игру «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» с сыновьями. , (слева) Шон Федерлайн, Джейден Джеймс Федерлайн и бойфренд Сэм Асгари

Американская певица Бритни Спирс, в августе объявившая о разводе с мужем Сэмом Асгари, сообщила о выходе книги своих мемуаров «Женщина во мне» 24 октября 2023 года, пишет Daily Express. 41-летняя исполнительница пообещала рассказать в биографии о своем «невероятном пути к славе» и о том, как она проявляла силу в самые «мрачные периоды» жизни, когда находилась под опекой отца. Спирс подчеркнула, что работала над книгой самостоятельно.

Итак, ребята, моя книга «Женщина во мне» выходит 24 октября. Прямо сейчас я вношу в нее последние штрихи и надеюсь, вам, ребята, понравится. Это случится уже скоро, — заявила Спирс.

Ранее сообщалось, что Спирс после объявления о разводе с мужем начала встречаться со своим 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Мужчина, которого исполнительница наняла год назад для уборки в доме, имеет криминальное прошлое. Он привлекался за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. В разговоре с журналистами Солиз назвал Спирс феноменальной и очень доброй женщиной.

Спирс заявила, что ее муж Сэм Асгари тайно сотрудничал с ее отцом Джейми, передавая информацию об их личной жизни. Она сообщила, что Асгари мог оказывать помощь родственникам Спирс для того, чтобы она дольше находилась под их опекой.

До этого стало известно, что 29-летний Асгари подал на развод с 41-летней Спирс после 13 месяцев брака. Сообщалось, что певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома. Супруги подозревали друг друга в изменах. Асгари обвинил певицу в нестабильном поведении и съехал из особняка Бритни сразу после заявления о расставании.

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