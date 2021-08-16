Бритни Спирс объяснила, почему не может забеременеть

Американская певица Бритни Спирс объяснила подписчикам в социальной сети Instagram, почему сейчас не может забеременеть, и развеяла слухи о том, что ждёт ребёнка от своего бойфренда Сэма Асгари. Звезда напомнила поклонникам, что ей установили внутриматочную спираль, когда она ещё находилась под опекой отца Джеймса Спирса.

Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребёнка. Я хотела вынуть спираль и завести малыша, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала. Теперь смотрю на себя под другим углом. Я красивая женщина, мне нечего бояться! — подчеркнула Спирс.

Знаменитость отметила, что раньше стыдилась фигуры, но сейчас решила, что фанатам пора оценить её красоту, и опубликовала довольно откровенные снимки.

Накануне Джеймс Спирс заявил, что пришла пора прекратить воевать с собственной дочерью за опеку над ней. Поэтому он решил, что готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу. Адвокат мужчины уверен, что это ошибка, так как «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения Джейми». Юрист уверен: смена опекуна негативно отразится на состоянии артистки. В судебных документах говорится, что Джейми Спирс согласен работать с новым опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным.

Адвокат Бритни при этом остался доволен решением её отца. Однако его расстраивает, что тот продолжает осуждать действия и жизнь Бритни. Юрист призвал отца хранить молчание и просто тихо уйти в сторону.

Судья по делу об опеке американской певицы Бритни Спирс со стороны отца получает множество угроз от фанатов исполнительницы. Источник в полиции Лос-Анджелеса подчеркнул, что юристу грозят физической расправой, а один из юзеров в Twitter предрёк женщине «загадочную смерть».