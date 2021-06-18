Бритни Спирс не смогла точно сказать, вернётся ли на сцену

https://static.news.ru/photo/8c542950-d038-11eb-8007-96000091f725_660.jpg Бритни Спирс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global look Press

Не так давно американская певица Бритни Спирс вернулась в социальные сети, и с тех пор поклонники постоянно спрашивают, возобновит ли она гастроли. Звезда не смогла точно ответить подписчикам в Instagram, планирует ли она продолжить карьеру.

Собираюсь ли я вернуться на сцену? Поднимусь ли я на сцену ещё когда-нибудь? Понятия не имею. Мне неплохо и сейчас. Я нахожусь в переходном периоде своей жизни и наслаждаюсь этим. Пока всё, — заявила звезда.

На счету исполнительницы 9 студийных альбомов. Первый вышел в 1999-м, а девятый — в 2016-м. Последний раз она давала концерт в 2018-м. С 2019-го Спирс конфликтует с отцом и пытается через суд отстранить его от опекунства над собой.

Джеймс Спирс контролирует её личные и финансовые дела с 2008 года. Под его надзором также безопасности и карьера дочери. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Тяжба повлияла и на отношения родителей певицы. Линн Бриджес — мать Бритни — и Джеймс Спирс, начавшие борьбу за средства дочери, подали друг на друга встречные иски. Женщина уверена, что бывший муж тратит деньги родственницы не по назначению и компенсирует свои траты на юристов и прессу. Линн также потребовала вернуть часть потраченных средств Бритни. В ответ Джеймс Спирс обвинил экс-супругу в меркантильности, заявив, что она использовала боль и травмы их ребёнка в личных интересах.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Шер заступилась за певицу Бритни Спирс. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Джеймс Спирс стал юридическим опекуном знаменитой дочери в 2008 году. Решению предшествовала череда скандалов, спровоцированных Бритни.