Британцы осудили Викторию Бекхэм из-за денег налогоплательщиков

https://static.news.ru/photo/75aa2cbe-88da-11ea-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Бекхэм Фото: face to face/Instagram/GlobalLookPress

Жители Великобритании раскритиковали модельера Викторию Бекхэм за то, что она воспользовалась помощью государства и потратила деньги налогоплательщиков на отпуск сотрудников бренда Victoria Beckham.

Британское издание The Sun привело результаты опроса британцев, который показал, что 80% жителей Великобритании осуждает Викторию Бекхэм, состояние которой составляет £335 млн, за то, что она воспользовалась финансовой помощью государства, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, британский журналист Пирс Морган и актёр Рики Джервейс также подвергли критике то, что Виктория Бекхэм решила использовать деньги налогоплательщиков на спасение своего бренда, а не собственные средства.

Издание The Daily Mail отмечает, что Виктория Бекхэм ответила на критику тем, что она, как и любой другой предприниматель, вправе воспользоваться помощью государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зоозащитники раскритиковали Викторию Бекхэм за появление на публике с сумкой из крокодильей кожи. Также экоактивисты осудили модельера за то, что ранее Виктория Бекхэм заявляла, что одежда её марки будет производиться без использования натурального меха и шкур, а косметика Victoria Beckham Beauty не будет тестироваться на животных.