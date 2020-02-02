https://static.news.ru/photo/c42c6d10-459c-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева стала объектом насмешек в соцсетях из-за фотографии, на которой она предстала в повседневной одежде. Экс-участница группы «Виагра» облачилась в серые трико и объёмный пуховик, отметив, что это один из её любимых стилей в одежде. Поклонники образ не оценили и посчитали, что артистка здесь походит на «бомжа».

Что за мода??? Выглядеть как бомж. Вы не в том амплуа. Вы должны всегда выглядеть как королева, — оставила своё мнение одна из подписчиц.

С ней поспешили согласиться и другие пользователи, заметив, что такая одежда выглядит «жутковато», будто она одолжила её у «беженцев». Сама артистка отреагировала довольно быстро, написав под оскорбительным постом: «Что вы несёте?».

Ранее, как писал NEWS.ru, Вера Брежнева разместила кадры с чёрно-белой фотосессии, на которых продемонстрировала идеальную внешность. Артистка предстала на снимках в естественном образе. На ней надет облегающий белый комбинезон, который подчёркивает идеальные формы певицы. В комментарии к фото звезда спросила поклонников, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе.