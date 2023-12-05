Брежнева заговорила о ВИЧ: при чем здесь потеря бизнеса и разлад с Ханной Mash: Брежнева лишилась бутика Myseasons, открытого вместе с Ханной Хмелевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева лишилась российского бутика Myseasons, который открыла вместе с дизайнером Ханной Хмелевой. Почему артистка потеряла бизнес и заговорила о ВИЧ?

Как Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Певица потеряла свой бутик женской одежды Myseasons. По данным Telegram-канала Mash, Хмелева недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс», поскольку Брежнева перестала принимать участие в развитии бизнеса.

Бутик открыли в 2017 году. По документам он был разделен между владелицами на две части: 51% достался Брежневой, а 49% — Хмелевой. Журналисты пишут, что партнеры разделили обязанности: певица должна была отвечать за пиар бутика, а дизайнер взяла на себя все остальное.

Бизнес долгое время работал, принося прибыль, несмотря на отъезд Брежневой, однако в октябре 2023 года счета Хмелевой арестовали за налоговые недоимки. Тогда же дизайнер рассказывала Mash, что Брежнева перестала заниматься бутиком и не помогала его развитию после начала СВО.

В начале декабря, по данным Telegram-канала, Хмелева стала единоправной хозяйкой модного бутика. А ООО Брежневой закрыли за долги. Mash писал, что певица должна Федеральной налоговой службе 193 тысячи рублей.

Какие компании были у Веры Брежневой

Певица вместе с фотографом Анной Чуприс в 2015 году открывали свадебное агентство VA DAY, которое занималось организацией торжеств в любой точке мира. Социальные сети компании регулярно обновляются и пополняются постами о новых успешно проведенных мероприятиях. На аватарке аккаунта размещено фото команды, на котором есть Брежнева. Неизвестно, принимает ли звезда участие в организации торжеств.

Кроме того, в аккаунте певицы указано, что она является основателем компании по производству декоративной и уходовой косметики под брендом VERA. Ранее эта продукция продавалась на полках российских магазинов, однако теперь не представлена в РФ.

Из соцсетей также следует, что Брежнева — наставница платформы по саморазвитию для женщин. Проект рассчитан на украинок, желающих пройти трансформацию личностного роста. Базовый тариф за пользование платформой стоит $19 в месяц: за эту сумму можно получить вебинары с экспертами, интервью Брежневой с ними, тематический вебинар с психологом, статьи, чек-листы, задания для самостоятельной работы и зарядку от певицы. Самый дорогой пакет стоит сейчас $349. В него включено все то же самое, что и в базовый, однако есть и другие бонусы: прямой эфир и мастермайнд со звездой, а также отдельный чат с ней.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Где сейчас Вера Брежнева

В феврале 2022 года артистка вместе с супругом продюсером Константином Меладзе покинули Россию. Певица Лайма Вайкуле рассказывала, что сейчас Брежнева живет в Латвии.

В начале октября звезда заявила, что развелась с продюсером, с которым состояла в браке с 2015 года, и посвятила этому новые песни. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле», — написала певица.

Исполнительница Анастасия Приходько требовала внести Меладзе и Брежневу в черный список артистов на Украине и лишить их всех наград. Свою позицию она объясняла тем, что музыканты не покинули Россию после референдума в Крыму и присоединения региона к РФ в 2014 году.

Несмотря на это, артистка сейчас всячески поддерживает Украину и снимается в рекламе для проектов республики. Например, недавно она опубликовала пост о важности тестирования на ВИЧ.

«За последние полтора года многие „гражданские“ проблемы отошли на второй план. Одна из таких — распространение ВИЧ. Сегодня бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ доступно каждому и занимает всего 20 минут. <...> Важно знать свой статус. Знать свой статус — смело», — написала певица.

Читайте также:

«Готов заплатить, чтобы я не спалил Ляйсан?»: что угрожает браку Воли

Оскорбление Галкина, дочь-телеведущая, брак: куда исчез Масляков-младший

«Страшные гастроли»: что известно о поездке Пугачевой в Чернобыль