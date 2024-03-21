Брежнева задолжала Пенсионному фонду России «баснословные деньги» Mash: Пенсионный фонд России подал в суд на Брежневу из-за долга в 500 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Пенсионный фонд России обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, магазин артистки Myseasons недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из РФ в начале СВО.

В декабре стало известно, что ООО «Майсизонс» ликвидировали. К тому моменту полноправной владелицей бутика осталась только Брежнева, за которой теперь числится долг.

До этого стало известно, что бывшего мужа Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине. Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи.

Ранее сообщалось, что Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. Артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

В Сети опубликовали райдер Брежневой, актуальный для выступлений артистки перед российской публикой на новогодних корпоративах. Концерт украинской артистки для российской аудитории за границей обойдется как минимум в €75 тысяч. Треть этой суммы — условия технического райдера.