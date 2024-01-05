Отмена Брежневой, побег сына Жванецкого, болезнь Уиллиса: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/Global Look Press

Вера Брежнева, Брюс Уиллис, Андрей Рывкин

Выступление певицы Веры Брежневой было вырезано из новогоднего концерта на украинском телеканале, супруга обвинила внебрачного сына Михаила Жванецкого Андрея Рывкина в краже денег и бегстве в Нью-Йорк, состояние Брюса Уиллиса ухудшается с каждым днем, — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Брежневу вырезали из новогоднего концерта на украинском ТВ

Канал «1+1 Украина» вырезал выступление певицы Веры Брежневой из новогоднего концерта. На съемках проекта экс-солистка группы «ВИА Гра» исполнила свою новую композицию «Спасибо». Руководство канала объяснило удаление песни исполнительницы, которая ранее работала в России, нежеланием терять рейтинги.

Несмотря на то что выступление Брежневой вырезали из эфира, его оставили в YouTube-версии концерта. Сама Брежнева пока не прокомментировала случившееся.

Ранее в Сети опубликовали райдер Брежневой. Концерт артистки для российской аудитории за границей обойдется как минимум в €75 тысяч. Треть этой суммы — условия технического райдера.

Главным условием экс-солистки группы «ВИА Гра» для выступления перед российской публикой является соблюдение полной конфиденциальности. По городу ее должен возить тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и с выключенным в салоне светом. Строгие правила распространяются и на место временного проживания Брежневой. В отеле нужно завесить плотными шторами окна номера, усилить охрану, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания.

В марте 2022 года Брежнева покинула Россию и начала заниматься волонтерской деятельностью в Польше. Она опубликовала несколько cторис со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев. После отъезда из РФ Брежнева стала записывать песни на украинском языке.

При этом на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» в 2019 году она заявила, что не считает себя украинской артисткой.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной „Песне года“. Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в „ВИА Гру“, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», — сказала певица.

В феврале 2023 года российский телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены с Брежневой. Певица появилась в десятой серии второго сезона. Она играла саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным. При этом на стриминговых платформах серия «Мажора» с участием певицы была доступна в полной версии.

Из-за ее позиции Брежневой по спецоперации на Украине с ней отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, а также гастролей в России, где она работала большую часть времени.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Супруга обвинила внебрачного сына Жванецкого в краже $75 тысяч

Супруга Рывкина, внебрачного сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, журналистка Екатерина Федорова сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что он украл у нее со счета $75 тысяч (примерно 6,8 млн рублей). Федорова пояснила, что муж бросил ее с ребенком в Барселоне, переехав в Нью-Йорк. Супруги покинули Россию в феврале 2022 года из-за несогласия с СВО на Украине.

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня $75 тысяч», — написала Федорова в блоге, опубликовав чек с трансакцией.

Женщина выразила надежду, что супруг вернет деньги и исчезнет из ее жизни. Федорова отметила, что не ожидала от Рывкина такого поступка, ведь он пережил тяжелое детство с матерью-одиночкой в эмиграции.

«Что ж, теперь я эта мать-одиночка в эмиграции. Но это не мешает ему требовать денег на его содержание и оплату отеля, куда он ушел, когда бросил меня. При этом я у него ничего не прошу. Я привыкла сама зарабатывать на жизнь себе и ребенку», — заявила Федорова.

По словам журналистки, супруг жил на ее деньги в России и Испании. В США он живет за счет проданных дорогих часов отца, которые ему подарил брат после смерти родителя, отметила Федорова.

В свою очередь Рывкин опубликовал видео, в котором рассказал, что уехал в Нью-Йорк. На кадрах он рассуждает, почему это его любимый город. По его словам, Нью-Йорк подходит тем, у кого нет сердца, но есть желание получить чистую прибыль и готовность пойти на все ради успеха.

«Многие меня спрашивают, почему я переехал в Нью-Йорк, а не в тихую Швейцарию или мирный Израиль, или во Францию, где вкусно едят. Я вам отвечу: Нью-Йорк — это город тех, кто добился, город таких, как я», — заявил он.

Рывкин появился на свет после случайной связи Жванецкого с выпускницей филфака Ленинградского университета, которая подрабатывала сиделкой у пожилой матери писателя. Помимо Рывкина у Жванецкого есть четверо внебрачных детей.

Впервые Рывкин увидел Жванецкого в 11 лет. Тогда он тайком пробрался к нему после спектакля, но звездный родитель лишь дал ему автограф и удалился в обществе спутниц. Позднее Жванецкий просил Рывкина называть его исключительно отец, ведь «так монументальнее».

«Я вспомнил, когда отец первый раз позвонил мне. Заканчивая разговор, биологический папа одарил меня одним из своих великих, но, к сожалению, неопубликованных афоризмов: „Андрей, сначала я должен полюбить тебя как собеседника, а уже потом — как сына“», — сказал Рывкин в одном из интервью.

Он рассказывал, что не может назвать Жванецкого папой со всем трепетом и любовью. По словам Рывкина, из-за того, что отца не было в семье, ему приходилось посещать психологов.

«Я не помню, в какой момент и с каким психологом понял, что своему отцу я никогда не был нужен», — поделился Рывкин своими переживаниями.

Жванецкого не стало 6 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Писатель покоится на Новодевичьем кладбище неподалеку от Галины Волчек и Марка Захарова. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России. Сразу после похорон потомки писателя вступили в борьбу за его наследство, стоимость которого оценивалась в 200 млн рублей. У писателя в собственности было несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе и, по некоторым данным, коттедж в США.

Состояние страдающего от деменции Брюса Уиллиса ухудшается

Семья страдающего от деменции американского актера Брюса Уиллиса полагает, что этот Новый год мог стать для него последним. Состояние актера ухудшается день ото дня. Он больше не может читать и практически не говорит. Недавно старшая дочь Крепкого орешка Скаут опубликовала фото с лежащим на кровати отцом, накрытым белой простыней.

Родные Уиллиса стараются поддерживать его и проводить с ним свободное время. Периодически они делятся новостями о состоянии здоровья актера в соцсетях.

В марте 2022 года у легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру. Затем состояние Уиллиса резко ухудшилось. Артист перестал узнавать близких и все реже понимает речь.

Ранее супруга 68-летнего Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у нее «болит сердце» после того, как мужу поставили диагноз «лобно-височная деменция». Женщина отметила, что долгое время оставалась без поддержки и чувствовала себя одинокой, потому что не знала, как жить с больным человеком. По ее словам, все изменилось, когда она стала общаться с людьми, которые находятся в похожей ситуации.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Брюс Уиллис и Эмма Хеминг Уиллис

В январе стало известно, что Уиллис оказался в «списке Эпштейна». В судебных документах по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, проходит около 170 звезд Голливуда. По данным следствия, все они были знакомы с Эпштейном и могли посещать устраиваемые им оргии с участием несовершеннолетних.

Информация о деле Эпштейна была обнародована после гражданского иска, поданного одной из жертв миллионера. В материалах дела также фигурируют имена таких актеров, как Кевин Спейси, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Бен Аффлек, Джон Траволта, Том Хэнкс, Шарлиз Терон, Джордж Клуни, певиц Рианны и Мадонны, фокусника Дэвида Копперфильда, предпринимателя Билла Гейтса и других.

Из показаний личной помощницы Эпштейна Джоанны Сьоберг стало известно, что особняк финансиста посещал певец Майкл Джексон. Сьоберг сделала это заявление в 2016 году, но только в начале 2023-го оно было предано огласке.

Помощница миллиардера отметила, что нее не было никаких взаимоотношений с Джексоном во время встречи. Она также рассказывала, что в марте 2001 года, когда ей был 21 год, принц Эндрю домогался до нее в нью-йоркском особняке Эпштейна.

В 2008 году Эпштейну дали 18 месяцев тюрьмы за организацию проституции. Он находился в частном крыле тюрьмы Палм-Бич. Ему было разрешено уезжать в центр города и работать по 12 часов шесть дней в неделю. Спустя 13 месяцев его выпустили на испытательный срок, во время которого разрешили пользоваться частным самолетом.

Читайте также:

Полиция Лондона отреагировала на имя принца Эндрю в «списке Эпштейна»

Покончившая с собой «русская Рапунцель» оказалась в «списке Эпштейна»

Составлен список звезд, которые развелись в 2023 году