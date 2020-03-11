https://static.news.ru/photo/c3f58360-6381-11ea-a6db-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певицу Веру Брежневу раскритиковали в Сети, после того, как она высказала мнение о скандале в семье Джигана. Артистку, поддержавшую Оксану Самойлову, обвинили в бесчувствии и неспособности искренне сопереживать. Брежневой напомнили, что она сама не так давно увела мужа из семьи, став тем самым разлучницей и причинив боль другой женщине.

Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас, — написала Брежнева на странице супруги рэпера.

Под комментарием исполнительницы решили высказаться более 500 человек. Подписчики Самойловой посчитали, что певица недостойна раздавать подобные советы: «Чья бы корова мычала! Сама мужика увела из семьи!», «Вера, это вам Оксана должна советовать. Вам бы поучиться у неё».

Ранее, как писал NEWS.ru, рэпер после скандала с супругой Оксаной Самойловой оказался на лечении в элитной клинике во Флориде. Месяц пребывания в Seaside Palm Beach стоит 5,4 млн рублей, в учреждении лечатся алкоголики и наркоманы. Сейчас Джиган находится в этом диспансере, подтверждением тому служат кадры, которые он опубликовал в микроблоге, представ перед поклонниками в белом халате и с обритой головой.