Брежнева рассказала, чем любит заниматься по утрам с Меладзе

https://static.news.ru/photo/8c49c90a-6301-11eb-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева рассказала о своём хобби, которому она уделяет время совместно с супругом, продюсером Константином Меладзе. По её словам, по утрам они занимаются скандинавской ходьбой.

Это первое такое признание артистки. Раньше она о таком увлечении публично не сообщала.

Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы, — написала Брежнева в Instagram.

Поклонники звёздного семейства такое увлечение здоровым образом жизни поддержали и похвалили их за целеустремлённость. Однако нашлись и те, кто увидел в этом свидетельство надвигающейся старости, назвав пару то ли в шутку, то ли всерьёз пенсионерами.

Впрочем, загадкой оказалась местность, в которой запечатлела себя именитая пара. Брежнева и Меладзе стоят на галечном берегу водоёма, а сзади виднеются заснеженные верхушки гор. При этом оба одеты в тёплую одежду облегчённого типа, подходящую для южных регионов в зимний период.

Некоторые поклонники полагают, что это Сочи. Косвенно на это указывают несколько предыдущих публикаций в аккаунте певицы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Брежнева дала поклонникам повод думать о её новой беременности своими новогодними фото. Она опубликовала снимки под ёлкой, на которых была запечатлена в слишком широкой одежде.