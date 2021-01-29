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Брежнева рассказала, чем любит заниматься по утрам с Меладзе

16:26, 30 января 2021 15
Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева рассказала о своём хобби, которому она уделяет время совместно с супругом, продюсером Константином Меладзе. По её словам, по утрам они занимаются скандинавской ходьбой.

Это первое такое признание артистки. Раньше она о таком увлечении публично не сообщала.

Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы, — написала Брежнева в Instagram.

Поклонники звёздного семейства такое увлечение здоровым образом жизни поддержали и похвалили их за целеустремлённость. Однако нашлись и те, кто увидел в этом свидетельство надвигающейся старости, назвав пару то ли в шутку, то ли всерьёз пенсионерами.

Впрочем, загадкой оказалась местность, в которой запечатлела себя именитая пара. Брежнева и Меладзе стоят на галечном берегу водоёма, а сзади виднеются заснеженные верхушки гор. При этом оба одеты в тёплую одежду облегчённого типа, подходящую для южных регионов в зимний период.

Некоторые поклонники полагают, что это Сочи. Косвенно на это указывают несколько предыдущих публикаций в аккаунте певицы. 

Ранее, как писал NEWS.ru, Брежнева дала поклонникам повод думать о её новой беременности своими новогодними фото. Она опубликовала снимки под ёлкой, на которых была запечатлена в слишком широкой одежде.

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