Брежнева посмеялась над обвинениями в эскорте со стороны Бони Брежнева посмеялась над словами Бони о работе в экскорте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева

41-летняя украинская певица Вера Брежнева в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировала смеющимся смайлом на комментарий подписчицы о словах российского блогера Виктории Бони, которая рассказывала о ее работе в эскорте. Артистка не стала комментировать заявление о том, что она встречалась с мужчинами за $100 тыс. и просила дорогие подарки.

Вера, ну поставьте на место эту [порочную женщину] Боню, которая вас назвала эскортницей и даже назвала цену, — написала поклонница Лиана.

Пользователь Анна Омар отметила в комментариях, что без Константина Меладзе Брежнева «уже не та». Другой подписчик подчеркнул, что Брежнева не опустилась «до уровня сплетен Бони» и не стала опровергать слова об эскорте.

Вера все делает правильно. Не обращай внимания на тех, кто этого не заслуживает. Если бы Боня не «росла духовно» и разводила лохов на деньги, она бы все равно осталась лицом между колен Степана из «Дома-2». Это просто ревность — и точка, — сказано в комментариях.

Ранее Боня уличила украинскую певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тыс. и часы за $70 тыс. в подарок. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки».



До этого стало известно, что бывшего мужа Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине. Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи.

Предприниматель, предположительно, вывел деньги на счета своих зарубежных фирм, после чего покинул Украину 25 февраля 2022 года. Выехать Киперману помогла поддельная справка об инвалидности. Сейчас бизнесмен может находиться в Женеве. Если его задержат и докажут факт присвоения имущества и отмывания денег, полученных незаконным путем, могут посадить в тюрьму на срок до 12 лет.