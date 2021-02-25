Брежнева поиздевалась над хейтером, упрекнувшим её за «любовь со стариком»

Вера Брежнева с сарказмом ответила очередному хейтеру, упрекнувшему её за то, что она «живёт со стариком». Комментарий появился под постом певицы, в котором она опубликовала кадры с последнего выступления.
Артистка исполняет хит «Любовь спасёт мир», слова которого переделал в обидную фразу один из подписчиков. «Жила-была девушка, золотистые косы, жила-была со стариком и пела лохам про любовь», не преминул напомнить о разнице в возрасте в 18 лет между супругами хейтер.
Брежнева не стала отмалчиваться и с издёвкой ответила:
Юрочка, вам не дают? Или в чём дело?
На это подписчик, пытавшийся оскорбить красавицу-блондинку, отвечать не стал.
Роман с 57-летним Константином Меладзе обошёлся Вере Брежневой кучей оскорблений и критики. Певицу упрекали в том, что она разрушила семью, что она моложе. А после того как артистка в 2015 году вышла за продюсера замуж, её буквально забросали камнями, пытаясь пристыдить за «любовь к старику».
Тем не менее Брежнева отстаивает свою семью. Она заверяет, что её брак — самый прекрасный на свете и уходить от своего возлюбленного она не собирается. Разница в возрасте — это всего лишь цифры, главное в отношениях — чувства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Вера Брежнева рассказала о своём хобби, которому она уделяет время совместно с супругом, продюсером Константином Меладзе. По её словам, по утрам они занимаются скандинавской ходьбой.