Брежнева поделилась откровенным снимком в Instagram

Украинская поп-певица Вера Брежнева опубликовала новую фотографию в Instagram. На снимке исполнительница позирует обнажённой, а грудь прикрывает руками.
С ума сойти от такого фото, — комментирует один из подписчиков.
Чуть телефон из рук не выпал, думала, аккаунт взломали, — написала другая фанатка.
Ну очень красивое тело, — заявила подписчица.
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Ранее NEWS.ru писал, что Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии. Артистка предстала на снимках в естественном образе.
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