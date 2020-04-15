Брежнева поделилась откровенным снимком в Instagram

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Певица Алла Пугачёва после своего 71-го дня рождения поделилась эмоциями с подписчиками на официальной странице в социальной сети. По словам Примадонны, она жива, здорова и счастлива.

Также исполнительница поблагодарила всех друзей и подписчиков за поздравления с днём рождения. Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления, — написала Пугачёва в Instagram. Как ранее...