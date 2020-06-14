Бренд косметики прекратил сотрудничество с Собчак после шутки о Костюшкине

https://static.news.ru/photo/3b6c7074-ae56-11ea-88af-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шутка российской телеведущей Ксении Собчак в адрес экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, недавно признавшегося в том, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия, стоила ей контракта с косметическим брендом.

В подводке к одному из своих роликов на YouTube теледива, комментируя предстоящие поправки в закон «О полиции», вспомнила недавнее признание музыканта.

А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина? — сказала она.

Интернет-пользователи не оценили её шутку. Кроме того, один из косметических брендов сообщил в Instagram, что прекращает сотрудничество с Ксенией, передаёт Teleprogramma.

В философии бренда только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Стас Костюшкин прокомментировал ролик телеведущей Ксении Собчак, в котором она пошутила о его детской травме.