Бренд косметики прекратил сотрудничество с Собчак после шутки о Костюшкине

Шутка российской телеведущей Ксении Собчак в адрес экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, недавно признавшегося в том, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия, стоила ей контракта с косметическим брендом.
В подводке к одному из своих роликов на YouTube теледива, комментируя предстоящие поправки в закон «О полиции», вспомнила недавнее признание музыканта.
А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина? — сказала она.
Интернет-пользователи не оценили её шутку. Кроме того, один из косметических брендов сообщил в Instagram, что прекращает сотрудничество с Ксенией,
В философии бренда только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Стас Костюшкин прокомментировал ролик телеведущей Ксении Собчак, в котором она пошутила о его детской травме.
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