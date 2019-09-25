https://static.news.ru/photo/55dc1356-e007-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Tomoko Tanaka/AFLO/Global Look Press

Американские журналисты заподозрили звезду Голливуда Брэда Питта в новом романе. Его возлюбленной называют духовную целительницу и дизайнера ювелирных изделий Сату Хари Халса.

Отмечается, что именно ей удалось справиться со стрессом Питта после его скандального расставания с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает журнал Us Weekly .

Разговоры об отношения этой пары появились ещё в 2018 году. Тогда Брэд и Сат вместе посетили аукцион произведений искусства в помещении консерватории Лос-Анджелеса. Теперь же целительницу заметили на одном из мероприятий, устроенном к презентации нового фильма Питта «К звёздам».

Издание отмечает, что Халса предпочитает скромный образ жизни, чем не могли похвастаться прежние возлюбленные Питта. Также её называют очень сильной личностью с богатым внутренним миром.

Ранее News.ru сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс рассказал об отношениях с отцом. Он заявил, что не знает о возможном визите отца к нему в Южную Корею. 18-летний молодой человек учится в частном исследовательском университете Ёнсе в Сеуле. Вот уже несколько недель студент живёт в общежитии. С переездом Мэддоксу помогала сама Джоли.